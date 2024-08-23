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Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi! ''Forvet de alacağız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.08.2024 01:24
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, "Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak." dedi.

Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi! ''Forvet de alacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Abdullah Avcı, Muhammed Cham transferiyle ilgili, "Başkan çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum. Maç günü ben tamamen kapalı ve maça odaklı oluyorum. Umarım biter ama şu an net bir fikrim yok konuyla ilgili." dedi.

"FORVET DE ALACAĞIZ"

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"Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum."

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Abdullah Avcı Trabzonspor
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