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  4. Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa tepki

Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, maç öncesinde olduğu gibi karşılaşmanın saatine tepki gösterdi ve A Spor muhabiri ile de tartışmaya girdi.

Bu hava şartlarında futbol oynamanın doğru olmadığını kaydeden teknik adam, "Erzurum halkına teşekkür ederim. Şartlar... İnsan sağlığı ile alakalı söylüyorum. 18:30'da, -10, -12 derecede oynamak, doğru değil." dedi.

"REYTİNG DEĞİL, İNSAN SAĞLIĞI"

Bunun üzerine A Spor muhabiri, yayıncı kuruluşun bu saati istemesinin nedenini, "Hocam Beşiktaşlılar işten çıktıktan sonra maçı izleyebilsin diye böyle bir planlama yapılıyor." derken, Avcı ise, "Beşiktaşlılar maçı seyrederler, başka kanalda da seyrederler, reytingden önce sporcu sağlığı önemlidir. Siz de savunmaya geçmiş gibi gözükmeyin." mesajını iletti.

Maçı değerlendiren Avcu, "İlk yarıda oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. 2. yarı itibariyle, üzücü tarafı bizim açımızdan, 7 kenar ortası, 7 kenar ortasına da rakip vuruyor. Büyük takım, 89'da golü atıyor, 90'da karşı karşıya pozisyopn veriyor, vurduruyor, sonunda penaltı oluyor. Telafisi var mı? Var." dedi.

ABDULLAH AVCI'NIN TRANSFER CEVABI

Transferdeki son durum sorulunca deneyimli hoca, "Transferi konuşuruz. Biz şu anda mevcut oyuncuların performansını nasıl yukarı çekeriz, onun çalışmasını yapıyoruz" cevabını verdi.

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Beşiktaş abdullah avcı yayıncı kuruluş A Spor tepki

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