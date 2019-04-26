SPOR

Abdullah Avcı: Demba Ba sezonu kapattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.04.2019 23:04 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Demba Ba büyük ihtimalle sezonu kapattı" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: Demba Ba sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe maçı öncesinde takımı hakkında konuştu.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Demba Ba'nın sağlık durumunu değerlendiren Avcı, ''Demba Ba'nın sakatlığı devam ediyor. Büyük ihtimalle sezonu kapattı'' sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı, öte yandan Elia-Visca-Robinho forvet üçlüsünü bozmak istemediğini de belirtirken ''Bu hücum hattı ile son 12 haftada sadece 1 kez kaybettik. Kayserispor maçını 7-1 kazanabilirdik, Rize maçını 3-0 kazanabilirdik'' diye konuştu.

33 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.

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