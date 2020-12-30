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Abdullah Avcı: Futbola yardımcı olmamız lazım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutlarken, futbolun her şeyi ayakta tuttuğunu, ona yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Abdullah Avcı: Futbola yardımcı olmamız lazım

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yaptığı antrenmanla 3 Ocak 2021 Cumartesi günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilirken, bu bölümde dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile devam etti. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDULLAH AVCI: FUTBOLA YARDIMCI OLMAMIZ LAZIM

Antrenmanda 2021 yılı öncesi basın mensuplarının yeni yılını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı, futbola yardımcı olunması gerektiğini belirterek, "Umarım 2021 hepimizin adına, tüm dünya adına ve sağlık adına iyi olur. Öncelik sağlık. Futbol da her şeyi ayakta tutuyor. Onun için futbola yardımcı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

YUSUF VE DJANINY İLE GÖRÜŞME

Bu arada Abdullah Avcı, antrenmanın ilk bölümündeki çalışmalar sırasında Yusuf Sarı'nın yanına giderek bir süre genç oyuncu ile konuştu. Deneyimli teknik adam, antrenmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından da saha ortasında forvet oyuncusu Djaniny ile bir süre sohbet etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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