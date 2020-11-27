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Abdullah Avcı: İki haftada altı puan memnuniyet verici

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü deplasmanında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Geçen hafta da gol yemeden kazanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, üst üste alınan iki galibiyetin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: İki haftada altı puan memnuniyet verici

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 10.hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Geçen hafta da gol yemeden kazanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, üst üste alınan iki galibiyetin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı, "Geldiğimiz günden beri tespitimiz takım savunmasıyla alakalıydı. Geçen sene maç içinde öne geçip 32 puan kaybetmiş bir takım. Geldiğim günden beri takım savunmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

"İki haftada altı puan ve gol yememek, son derece memnuniyet verici. Henüz geriden oyun kurmuyoruz. Bu sadece iki stoperin ayağının iyi olmasıyla ilgili bir durum değil. Dağılımın doğru olması lazım. Henüz buna geçmedik. Şu anda takım savunmasını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arkadaş sen sinemaya gittiğinde mutlu sonla bitmesi memnuniyet verici diyor musun.millet futbol izlemek için para veriyor,iki haftadır bize ne izletiyorsun.takım pozisyona girmemiş,frikik golü gelmese o gol için ne yaptıracaktın,illa ki bir şey yaptıracaktın çünkü bu yapılandan bir pozisyon çıkmadı.
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