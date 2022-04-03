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Abdullah Avcı ilk kez bu kadar net konuştu! ''Şampiyonuz''

03.04.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ilk kez bu kadar net konuştu! ''Şampiyonuz''

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU"

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Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon... Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş'a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ta çok etkin oyuncular var. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol... Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLUYORUZ"

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Şampiyonlukla ilgili ilk kez net konuşan Abdullah Avcı "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Abdullah Avcı Trabzonspor
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