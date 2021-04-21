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Abdullah Avcı: Kızgınım! Hata hata hata

21.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Abdullah Avcı: Kızgınım! Hata hata hata

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

"Çok sinirliyim bu 1 puana. Geçen hafta da 95. Pozisyon vermedik. Her şeyi doğru yaptık ama anları doğru yapmak diye bir şey var. Geçen hafta orta alanda faul yapmadık, dönüşü penaltı. Şampiyon olmak için futbolda anları doğru oynayacaksın."

"KAHRAMANLIK OYUNU DEĞİL BU!"

"Son 5 maç. Rakiplerin sana bir tane üstünlük kuramıyor. Son 5 maçın hepsi berabere. Geçen hafta 95, bu hafta 95. 4 puan kaybettik. Yaptığımız her şeyi çöpe attık. Sinirliyim. Üzgünüm. Her şeyi yapıyorlar ama son anda kaybediyorlar. Duyguların kahramanlıkların oyunu değil bu. Oyun akıl oyunu."

"TRABZONSPOR FORMASI AĞIRDIR!"

"Parça parça hesapladığın oyunu eline almışsın, kaybediyorsun puanları. 5 haftadır rakiplerin sana üstünlüğü yok. Pozisyonları yok. Trabzonspor'un forması ağırdır. Mazisi başarılarla doludur. Geriden geldik, yakalayacaktık neredeyse. Gelecek sene bu hedefi yakalamak için koşacağız. Oyunun genelinden memnunum ama anları doğru oynamadığımız için kızgınım."

"HATA HATA HATA!"

"Yediğimiz golün değişikliklerle alakası yok. Bu bir detaydır. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfordaydı. Stoperin kafaya çıkmayacak orada. Çalışıyoruz. Zincir bu, mekanizma böyledir. Rakip şut atıyor, araya adam sokmayacaksın. Hata hata hata. Oyunun güzelliklerini yaparken, anları da doğru yapacaksın. Futbol artık bir akıl oyundur, kahramanlık oyunu değil."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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