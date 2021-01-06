SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz

Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 18:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Abdullah Avcı "Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. 3 gün önce oynadık, bugün 3. gün. Göztepe oynamamıştı. Topa sahip olmayı ve organizasyonları doğru yaptık. Oyunu erken koparabilirdik, bu oyunu böyle bitirmek de önemli. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben." dedi.

Bordo-mavili takımla ilgili konuşan Abdullah Avcı "Soyunma odasında aile ortamı var, buna destek olalım. Oyuncular izin yapacak ve önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım olmak beraber hareket etmeyi gerektiriyor. Çalışma planlı devam ediyor, bu tekrarla gelişir. Kronik yorgunluk var, bu süreci dinlenerek geçirmemiz gerekiyor. Oyuncularıma maçtan önce 4 gün izin verdim, Pazartesi günü haftaya başlayacağız. Bir daha Mart ayına kadar ara yok. Mutluyuz, keyfimiz yerinde, burası bir aile, herkes doğru hareket ediyor. Gelişiyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor yine kazandı!
Trabzonspor, Berat Özdemir transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Karagümrük, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad transferini açıkladı!
Transfer resmen açıklandı! TFF'ye bildirildi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.