Abdullah Avcı'nın basın toplantısında ilginç an! ''Adamlar bize plakayı taktı hocam''

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Galatasaray’a 5-1 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ADAMLAR BİZE PLAKAYI TAKTI HOCAM!"

Trabzonlu gazeteci, Abdullah Avcı'ya, "İptal edilen gol de sayılsa, adamlar bize plakayı taktı hocam!" sözlerini kullandı. Bu sözlere olgunlukla cevap veren Avcı, "Ben o tarafıyla bakmıyorum olaya. Çalışmaya ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz, çok teşekkür ederim" dedi.

"TARAFTARLARIMIZDAN BU ANLAMDA ÖZÜR DİLİYORUZ"

"İlk yarı yediğimiz golle birlikte dengede giden bir oyun vardı. 60 dakikada Bakasetas’ı oyuna alacaktık, orada ikinci golü yedik. Çok basit kayıplarla özellikle kompakt olmadığımız sürece bizim savunma bireysel performansı çok net ortaya çıkıyor. Bugün baktığımız 2, 3 ve 4. goller ayağımızdan kaçırdığımız çok basit toplarla rakip geniş alanlar buldu. Daha yakın daha iyi temasların olması gerekiyor. İyi olmadı, oyunun içinde inişler-çıkışlar var. Mağlubiyetler olabilir ama böyle bir skorun olmaması gerekiyor. Hayat devam ediyor, bunu telefi etmek hem oyuncu gurubunun hem de bizim elimizde olan bir şey. Dört gün sonra bir maçımız daha var. Buradan çıkıp bizim gerçekçi oyuna dönmemiz gerekiyor. Bizim ulaşılabilir hedefimizi daha önceden de açıkladık. Avrupa kupalarına gitmek, üçüncülük hedefi bizim için ulaşılabilir hedef olduğunu söylemiştik. Bugün itibarıyla baktığında, şık olmasa da yakışmasa da skor ve oyun üçüncülük hedefi devam ediyor. Buradan kafamızı kaldırıp, hedefi en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Herkes üzüntülü, biz de üzüntülüyüz. Kafamızı kaldırıp yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.





