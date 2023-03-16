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Abdullah Avcı'nın yerine gelmesi beklenen en ciddi aday belli oldu! Fatih Tekke, efsanesi olduğu Trabzonspor'a geri dönüyor...

16.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo - mavililerde önce başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sonra ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bir numaralı tercihinin Fatih Tekke olduğu öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın yerine gelmesi beklenen en ciddi aday belli oldu! Fatih Tekke, efsanesi olduğu Trabzonspor'a geri dönüyor...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 38 yıllık hasretini sonlandırarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. İnişli çıkışlı performans sonrası Avrupa'ya veda eden ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan bordo - mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

YENİ HOCA SEÇİMDEN SONRA

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Trabzonspor'da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkan adaylığını açıklamıştı. Yapılacak olan seçimli genel kurul sonrası yeni başkanın görevi devralmasıyla beraber yeni teknik direktör duyurulacak.

1 NUMARALI ADAY: TEKKE

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Şu anda Orhan Ak'ın geçici olarak teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 1 numaralı tercihinin İstanbulspor'un çalıştırıcısı Fatih Tekke olduğu ortaya çıktı.

PRENSİP ANLAŞMASI

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Fanatik'in haberine göre Doğan, Tekke'nin İstanbulspor'daki performansına geçer not verdi ve deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon İstanbulspor'un başında 15 resmi maça çıkan Tekke, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 1.27'lik bir puan ortalaması yakaladı.

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