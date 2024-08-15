Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı sonrası isyan etti! ''Telefon numaramı servis etmişler! Beni ve ailemi rahat bırakın..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Abdullah Avcı: "Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var, ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz."

"TELEFONUM SERVİS EDİLDİ"

"Telefonum servis edildi. Sosyal medyaya da verildi. Empati yaparsanız daha iyi anlarsınız. Bu konuda üzüntü duyuyorum. Sağduyulu Trabzonspor taraftarlarının bunu yapmadığını düşünüyorum. Organize kötülük demiştim."

"FORVET İÇİN BAŞKAN ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR"

"Son 3 dönem forvetlerimize bakıldığında hep iyi işler yapmış oyuncular var. Cornelius, Onuachu ve Sörloth lige ve kulübe çok uygun oyuncular. Forvet için başkan çok yoğun çalışıyor. İhtiyacımız var ve alınacak."

"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"

"İlk yarıda rakibin üstünlüğü vardı. Kaptan Uğurcan bizi o bölümde ayakta tuttu. İkinci yarıda oyunun büyük bölümünü dengede götürüp sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası 3 değişiklik yapıp 4-4-2'ye döndük. Buradaki amacımız rakip sahada oynamaktı. Ancak bu oyun, bu seviyede takım savunmasını beraber yapma, baskıyı ve şiddeti doğru kullanma oyunu. Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel olarak istatistik yapmak bir şey ifade etmez, o an ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Bugün rakip bizden iyi oynadı."