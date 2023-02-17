SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: "Senelerdir bunu söylüyordum"

Abdullah Avcı: "Senelerdir bunu söylüyordum"

17.02.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Basel maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: "Senelerdir bunu söylüyordum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

trabzonspor--basel-ek-fotograflar-_9826_dhaphoto12

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın Türkiye’ye maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdiğini belirterek, “Türkiye’nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor’du. Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medyadan, her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telaffuz ettim. Futbolun iyileştirme, birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon’da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar” ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili oyuncuları tebrik eden Avcı, “Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik” şeklinde konuştu.

"GELENLERE SAYGILAR SUNUYORUM"

trabzonspor--basel-ek-fotograflar-mactan-enstantaneler-_7408_dhaphoto1

“Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız” diyen Avcı, “İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa’da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız.” diye konuştu.

"HAMSIK İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

trabzonspor--basel-ek-fotograflar-_9826_dhaphoto13

Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik’in geleceği ile ilgili soruya Avcı, “Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Larsen: "Hocamız bizimle konuştu"Larsen: "Hocamız bizimle konuştu"
Küreğini aldı enkaz çalışmalarına katıldı! Görenler tanıyamadıKüreğini aldı enkaz çalışmalarına katıldı! Görenler tanıyamadı
İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor UEFA s lig maçı trabzonspor, maçın

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...

Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...

G.Saray deniyordu, rotası herkesi şaşırttı! İşte İlkay'ın yeni takımı...

G.Saray deniyordu, rotası herkesi şaşırttı! İşte İlkay'ın yeni takımı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.