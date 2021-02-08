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Abdullah Avcı: Takımım kazandıkça kasketi takacağım

08.02.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı: Takımım kazandıkça kasketi takacağım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti Trabzon şehrine armağan eden Avcı, "Bütün herkesin katkısı var. Şehirde bizi çok seviyorlar, onlar her şeyi hak ediyor. Onlara hediye olsun. Devlet bir sürü stat yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Bu zemine oyuncu transfer ediyoruz ama teknik kapasitesi yüksek oyuncu sıkıntı yaşıyor. Malatyaspor için de bu geçerli. Hamza Hamzaoğlu'nu kardeşim gibi severim. Önemli işler yaptı, yapmaya da devam edecek." dedi.

Takımı kazandıkça kasket takacağını söyleyen Abdullah Avcı, "Malatya, ligin en çok orta yapan takımı. Bugün 40 orta yapmışlar ama biz buna geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Bugün bir pozisyon dışında Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon yok. Bu yoğun süreçte üst üste kazanmak kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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