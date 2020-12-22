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Abdullah Avcı: Yukarı doğru başımızı kaldırdık

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 18:31 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Abdullah Avcı: Yukarı doğru başımızı kaldırdık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.
Oyun iyi olmamasına rağmen kazandıklarını söyleyen Avcı, "Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. 7. gün 3. maç. 1 tanesi 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Yorgunluk bu maçta çıktı. Hayat sana bir takım deneyimler kazandırıyor. Oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak zorundayız. Bugün biraz öyleydi. Trabzonspor'un oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruhu, mücadele gücü olacak. 6 maçta 2 gol yedik, kazanıyoruz, takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor. Zaman içerisinde bir takım şeyler gelişecek. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Şu an geldiğimiz noktada yukarı doğru başımızı kaldırdık. Geçiş dönemini doğru kullanıyoruz. Önümüzde cumartesi günü önemli bir maç var. 4 gün önemli. Trabzonspor taraftarının da enerjisini biliyoruz, bize veriyorlar. Onlar bize dışarıdan destek olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Hücum için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Hala çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun her parçasını oynamak zorundayız. Parçadan bütüne doğru giderek çalışıyoruz. Bazen gol yiyeceğiz, bireysel hata olacak ama minimum olacak. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz ama zordur, çok tekrar gerektirir. Kolay kolay gelişmez. Kazanarak hızlandırmaya çalışıyoruz." dedi.

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