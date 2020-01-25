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Abdullah Avcı’dan taraftara ve teknik ekibe teşekkür

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yollarını ayırma kararı verdiği Teknik Direktör Abdullah Avcı, kişisel sayfasından bir açıklamada bulunarak teknik ekibe ve taraftara teşekkür etti.

Abdullah Avcı’dan taraftara ve teknik ekibe teşekkür

Son dönemde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi'nin dün bir görüşme yaparak yollarını ayırma kararı verdiği Teknik Direktör Abdullah Avcı, kişisel sayfasından açıklama yaptı.

AVCI ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur. Süreç boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen Beşiktaş Kulübü'ne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım. Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamanın doğru olduğuna inandım. İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim. Saygılarımla."

(İHA)

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