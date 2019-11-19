Abdullah Avcı’nın tatlı telaşı

Beşiktaş’ta sakatların iyileşmesiyle Teknik Direktör Abdullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Takımda yalnızca Dorukhan ve Douglas’ın sakatlıkları bulunuyor. Avcı, Konyaspor karşısında nasıl bir 11’le sahaya çıkacağını henüz belirlemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon en tatlı zorluğunu yaşıyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle maç kadrosu oluşturmakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor maçı öncesinde de birçok oyuncusu geri dönen ancak sakatlıklardan yeni çıkan isimler nedeniyle formu yüksek isimleri tercih ederek kadro oluşturan Avcı, bu kez bütün isimlerin performansını yukarı çekmesi sebebiyle kadroyu kurmakta zorlanıyor. Özellikle sol kanatta forma giyen isimlerden Rebocho, Caner ve N’Koudou’nun form grafiği yukarıya çıkarken, bu isimlerden hangi ikisinin sahada olacağı merak konusu. Son maçlarda ortaya koyduğu performansla savunmaya büyük katkı yapan Rebocho, sol bekte Avcı’nın gözdesi durumunda. Ancak tecrübeli hoca, sol kanatta Caner ile N’Koudou arasında tercih yapmakta zorlanıyor. N’Koudou’nun hücum gücü, Caner’in de savunmaya verdiği destek nedeniyle bu iki isim arasında gidip gelen Avcı, Konyaspor maçının taktiğine göre bu 2 oyuncudan birisini ilk 11’e koyacak.