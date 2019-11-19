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Abdullah Avcı’nın tatlı telaşı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2019 10:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sakatların iyileşmesiyle Teknik Direktör Abdullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor.

Abdullah Avcı’nın tatlı telaşı

Beşiktaş’ta sakatların iyileşmesiyle Teknik Direktör Abdullah Avcı kimi oynatacağına karar vermekte zorlanıyor. Takımda yalnızca Dorukhan ve Douglas’ın sakatlıkları bulunuyor. Avcı, Konyaspor karşısında nasıl bir 11’le sahaya çıkacağını henüz belirlemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon en tatlı zorluğunu yaşıyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle maç kadrosu oluşturmakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor maçı öncesinde de birçok oyuncusu geri dönen ancak sakatlıklardan yeni çıkan isimler nedeniyle formu yüksek isimleri tercih ederek kadro oluşturan Avcı, bu kez bütün isimlerin performansını yukarı çekmesi sebebiyle kadroyu kurmakta zorlanıyor. Özellikle sol kanatta forma giyen isimlerden Rebocho, Caner ve N’Koudou’nun form grafiği yukarıya çıkarken, bu isimlerden hangi ikisinin sahada olacağı merak konusu. Son maçlarda ortaya koyduğu performansla savunmaya büyük katkı yapan Rebocho, sol bekte Avcı’nın gözdesi durumunda. Ancak tecrübeli hoca, sol kanatta Caner ile N’Koudou arasında tercih yapmakta zorlanıyor. N’Koudou’nun hücum gücü, Caner’in de savunmaya verdiği destek nedeniyle bu iki isim arasında gidip gelen Avcı, Konyaspor maçının taktiğine göre bu 2 oyuncudan birisini ilk 11’e koyacak.

İDEAL KADROSUNU OLUŞTURDU

Sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte eldeki isimlerden ideal kadrosunu oluşturan Abdullah Avcı, sakatlık ve kart cezası olmadığı sürece istikrarlı bir 11’le lig yarışını sürdürmek istiyor. Savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Ruiz ve Rebocho’dan oluşturan Avcı, bu isimlerin önünde ise Atiba ve Elneny ikilisini sahaya sürecek. Ancak Oğuzhan konusunda oldukça umutlu olan Abdullah Avcı, yetenekli oyuncunun performansına göre, milli yıldızı da oynatmak istiyor. Diaby ve N’Koudou’nun gerek sürat gerekse de bire birde adam eksiltmeleri nedeniyle kapalı savunmalar karşısında bu futbolcuları kullanmak isteyen tecrübeli hoca, Adem Ljajic’e de çok güveniyor. Boşnak yıldızın özellikle milli takımda sergilediği performansını siyah-beyazlı forma altında da göstermesini isteyen Avcı, Adem’le sık sık bire bir görüşme yaparak bu futbolcunun formunu yukarıya çekmeye çalışıyor.

(İHA)

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