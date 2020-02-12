Abdurahim Albayrak isyan etti: Çok acımasız eleştiriyorsunuz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapan Albayrak, "Divan başkanımız çok güzel bir şey dedi. ’14 Şubat Sevgililer Günü gelin birlik’ olalım. Biz birlik olursak Galatasaray’ın başaramayacağı bir şey yok. Buna çok ihtiyacımız var. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar 'battık, ettik' diye çıkıp anlatıyorlar ama inanın ki 24 saat bu listeyle yaşıyorum" diye konuştu.

"ÇOK ACIMASIZ ELEŞTİRİYORSUNUZ"

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının ocak maaşlarının kaldığını belirten Abdurrahim Albayrak, "Bu da 10 gün geçmiştir. Geldik geleli kardeşlerimizin maaşını ayın 2’sinde hiç yatıramadık. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum" dedi.

(İHA)

