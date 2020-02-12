SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdurahim Albayrak isyan etti: Çok acımasız eleştiriyorsunuz

Abdurahim Albayrak isyan etti: Çok acımasız eleştiriyorsunuz

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, sarı-kırmızılıların borcunun yönetilebilir duruma geldiğini belirterek, gelecekte büyük transferlerin olmayacağını ve gençlere yöneleceklerini söyledi. Albayrak, eleştirilerle ilgili olarak ise "Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum" ifadelerini kullandı.

Abdurahim Albayrak isyan etti: Çok acımasız eleştiriyorsunuz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapan Albayrak, "Divan başkanımız çok güzel bir şey dedi. ’14 Şubat Sevgililer Günü gelin birlik’ olalım. Biz birlik olursak Galatasaray’ın başaramayacağı bir şey yok. Buna çok ihtiyacımız var. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar 'battık, ettik' diye çıkıp anlatıyorlar ama inanın ki 24 saat bu listeyle yaşıyorum" diye konuştu.

"ÇOK ACIMASIZ ELEŞTİRİYORSUNUZ"

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının ocak maaşlarının kaldığını belirten Abdurrahim Albayrak, "Bu da 10 gün geçmiştir. Geldik geleli kardeşlerimizin maaşını ayın 2’sinde hiç yatıramadık. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
G.Saray'da sakatlık şoku!G.Saray'da sakatlık şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurahim Albayrak Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Galatasaray'dan Falcao kararı

Galatasaray'dan Falcao kararı

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray mesajı

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray mesajı

VAR kayıtları yayınlansın talebi

VAR kayıtları yayınlansın talebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurahim Albayrak isyan etti: Çok acımasız eleştiriyorsunuz

Abdurahim Albayrak isyan etti

Marcao'ya İtalya'dan talipler var

G.Saraylı yıldıza İtalya'dan talipler var

Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"

Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"

Galatasaray'da Greg Whittington 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak

G.Saray'da sakatlık şoku!

Adem Büyük'ten Galatasaray'a 5 yıllık katkı

Adem Büyük'ten Galatasaray'a 5 yıllık katkı

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

Galatasaray'a kayyum atanacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.