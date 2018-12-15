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Abdurrahim Albayrak: Aradaki puan farkını koruduk

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2018 22:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, deplasmanda 1 - 1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Aradaki puan farkını koruduk

Zor bir maç olduğunu belirten Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" dedi.

Albayrak, Porto karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine de, "Bu maçı düşünerek hocamız içeride futbolculara çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan dolayı bütün arkadaşları tebrik ettik. Bunu farklı noktalara çektiler. Canları sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Bizim bütün gayemiz, emeğimiz takımı bu maça hazırlamak ve takıma moral vermek içindi. Soyunma odalarını karıştırmam. Bu kulübe 5 yıl geldim, 5'inde de şampiyon olduk. Bu 6'ncı yıl. Bunda da şampiyon olacağız. O zaman bu konuşanlar üzülecek" şeklinde konuştu.

Devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine de Sarı-kırmızılı yönetici, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur" diye konuştu.

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