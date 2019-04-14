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Abdurrahim Albayrak: Bir takım şampiyon yapılacaksa çıkıp ilan etsinler

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisinden sonra hakemleri eleştirirken ''Bir takım şampiyon yapılacaksa çıkıp ilan etsinler'' dedi.

Abdurrahim Albayrak: Bir takım şampiyon yapılacaksa çıkıp ilan etsinler

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisinin ardından hakemlerle ilgili eleştiride bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları...

"Konya maçında, verilen penaltı, elimizde görüntü de var, ses de var. 'Hocam temiz' diyor, ısrarla 'hocam temiz' diyor, bir türlü VAR konuşmasını federasyon açıklamadı. Sustuk, herkese saygı gösterdik.

"LINNES'E YAPILAN YÜZDE 1000 KIRMIZI KARTTIR"
Çaykur Rizespor'un 2 oyuncusu, rakibimizin maçı öncesinde cezalı duruma düşüyor. Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Bu akşam Rıdvan Dilmen de bunu anlattı. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor.

"BİR TAKIM ŞAMPİYON YAPILACAKSA, ÇIKIP İLAN ETSİNLER"
Hasan Ali'nin pozisyonunda hakem önce kırmızı kart çıkarmak istiyor, sonra sarı kart çıkarıyor, sonra VAR ile konuşup kırmızı çıkarıyor. Nasıl devam ederiz, hakikaten merak ediyorum. Bu kadar krizde emeğimize yazıktır, günahtır. Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık çıksınlar ve ilan etsinler. Bildiğim birçok şey var, bana söylenen birçok şey var. Üzülüyorum, Türk futbolu adına, Türk futbolunun markası adına çok kızgınım, çok üzgünüm. Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım.

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