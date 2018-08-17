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Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferi gündemde olan Emre Akbaba'yla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba için Alanyaspor'a son olarak 3 milyon euro teklif ettiklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Galatasaray'da Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sponsorluk anlaşması imzalanırken Emre Akbaba hakkında konuştu.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

2-3 aydan beri sevgili Hasan başkan ile birlikte, Emre Akbaba ile konuşuyoruz. Ankara'da, 1 saate yakın konuşma yaptık. Sevgili başkan bizden 7 milyon euro istedi. Son sezonu olan bir futbolcuya böyle para vermemiz mümkün olmaz. Biz buraya 100 liranın hesabını yaparak geldik, gece saat 11-12'ye kadar burada kalıyorum. Son biz 2.5 milyon Euro teklif vermiştik, 3 milyon Euro'ya çıktık. Bizim verebileceğimiz para 3 milyon eurodur ve o rakama da anlaşamadık.

Başkanı kendi arabamla göndermek istedim. Bana 6'da gideceğim dedi ama maalesef takip ettim ve o saatte de Antalya'ya uçak olmadığını öğrendim. Başkan Alanya Fenerbahçe başkanı. Hasan Başkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Futbolcu Galatasaraylı. Şu anda Alanya yönetim kurulu çocuğu toplantıya almış, kafasını karıştırmaya çalışıyor. Emre'nin gitmesi için zorluyorlar, Emre 'Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum' diyor.

Biz de şimdi bir değerlendirme yapacağız. Herkes için hayırlısı neyse o olsun. Emre'yi çok zamandan beri istiyoruz. Emre'ye 'Şampiyonlar Ligİ'nde oynatmazlar seni' demişler, Onu Şampiyonlar Ligi'nde de oynatırız.

"BEN FENERBAHÇELİ FUTBOLCU ALMAM"

Bir futbolcu bana, 'Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' derse, ben o futbolcuyu almam. Emre Akbaba beni arıyor, ben de onu arıyorum.

"FİKRET ORMAN'A OYUNCU SORDUM"

Fikret Başkan ile de görüştüm, bir futbolcuyu sordum. 'Oyuncuyu alabilirsiniz' dedi. Aramızda kulüpler arasında sorun olsun istemiyoruz. Fikret Orman ile konuştuğumuz aramızda kalsın. Dostluklar ön planda olsun isteriz. Ben bir zaman önce Beşiktaş Nouma’yı gönderecekti… Onu istemiştik. Serdar Bilgili, ”Almasanız iyi olur” demişti. Biz de,”Tamam bu iş bitti” demiştik. Bizim de Serdar Bilgili’ye, ”Başkanım, almasanız iyi olur” dediğimiz futbolcumuz oldu. Onlar da o transferi yapmamıştı. Kulüpler arası dostluk böyle olur.

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Galatasaray Emre Akbaba abdurrahim albayrak

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