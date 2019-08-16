Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun

Abdurrahim Albayrak Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk" dedi.

Albayrak "Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Falcao konusunda taraftarların içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor" diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Bu arada Denizlispor maçı öncesi "Radamel Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem, çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

