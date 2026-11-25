Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zeminini Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasına hazır hale getirmek için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ancak yapılan bakım ve yenileme çalışmalarına karşın sahadaki problemler devam etti. İngiliz ekibi karşısında alınan galibiyete rağmen zeminin durumu, sarı-kırmızılı taraftarların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

ZEMİN SORUNU DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmada saha zemininin durumu henüz ilk dakikalardan itibaren dikkat çekti. Mücadelenin 10. dakikasına gelindiğinde birçok bölgede çimlerin yerinden çıktığı ve zeminde bozulmalar meydana geldiği görüldü.

Özellikle futbolcuların ikili mücadeleye girdiği ve ani yön değiştirdiği pozisyonlarda çimlerin kalkması, saha şartlarının oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı kritik galibiyet, RAMS Park'ın zeminiyle ilgili tartışmaların önüne geçemedi. Milli arada yapılan çalışmalara rağmen sorunların devam etmesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan futbolseverler, "Bu nasıl zemin?", "Zemin yine düzelmemiş" ve "Bu seviyede bu görüntü yakışmıyor" ifadelerini kullandı.