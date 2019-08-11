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Abdurrahim Albayrak Fiorentina - Galatasaray maçını tribünden izledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya'nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi.

Abdurrahim Albayrak Fiorentina - Galatasaray maçını tribünden izledi

TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı; Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar da takip etti. Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

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FATİH TERİM RÜZGARI

Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi. Fiorentina taraftarı da Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular. Öte yandan İtalya Kulüpler Birliği Başkanı, maç öncesinde Abdurrahim Albayrak’a da plaket takdim etti.

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DIAGNE İLK 11'DE

Galatasaray'ın transferi için birçok kulüple görüştüğü Mbaye Diagne, Fiorentina karşısında ilk 11'de yer aldı. Afrika Kupası'ndan dolayı sarı kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına gecikmeli olarak katılan Diagne bireysel hazırlıklarına devam ederken, Fatih Terim geçen sezonun gol kralına Fiorentina karşısında ilk 11'de görev verdi.

Fatih Terim ayrıca Fiorentina'ya karşı ideal 11'e yakın bir 11 tercih etti. Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Feghouli, Belhanda, Jimmy Durmaz ve Diagne ilk 11'iyle başladı.

ALBAYRAK TRİBÜNDE

Falcao transferi için bir süredir Monako'da bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, dün gece Fiorentina maçını takip etmek üzere Floransa'ya geldi. Falcao transferinin önemli bir bölümünde rol alan Albayrak, Floransa'da takıma katılırken, Falcao transferinde Galatasaray adına süreci menajer Ahmet Bulut'un yönettiği öğrenildi.

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Galatasaray fatih terim fiorentina abdurrahim albayrak

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