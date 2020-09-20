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Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından transferle ilgili konuştu.

İnce hesaplar yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim." dedi.

Fatih Terim ile transferi konuştuklarını söyleyen yönetici, "Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarının içi rahat olsun, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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