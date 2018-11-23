SPOR

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı bu ligde istemiyorlarsa söylesinler

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2018 23:27 | Son Güncelleme

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 1-1 biten Konyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Abdurrahim Albayrak, federasyona ithafen 'bizi bu ligde istemiyorlarsa söylesinler, ona göre başımızın çaresine bakalım' dedi.

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı bu ligde istemiyorlarsa söylesinler

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Konyaspor maçından sonra federasyona tepki gösterdi.

Verilen penaltı kararını eleştiren Albayrak, "Burada bir cihaz konmuş, ismi de VAR. VAR ile hoca ne konuştu? Bunu açıklamasını istiyoruz, bu bizim hakkımız. Herhalde 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar?' Ayda 5,5 milyon euro futbolculara maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. 3 gün sonra Lokomotiv maçına gideceğiz. Bu haksızlıkla mı gideceğiz? Bugün bir beyaz sayfa açmıştık ama açtığımız beyaz sayfa yine, yine ortada kaldı. Bizi bu ligde istemiyorlarsa söylesinler ona göre başımızın çaresine bakalım" ifadelerini kullandı.

screenshot_5-1543002574

PARTNERDikkatli gözlere yakalanan gizli yüzlerDikkatli gözlere yakalanan gizli yüzler
Ahmet Çakar'dan olay iddia!Ahmet Çakar'dan olay iddia!
Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalıGalatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdurrahim albayrak Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

Burak Yılmaz, Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Londra'da görüştü

Burak Yılmaz, Beşiktaş yöneticisi Umut Güner ile Londra'da görüştü

Manuel Pellegrini: Javier Hernandez (Chicharito), Beşiktaş'a gidecek mi? Göreceğiz

Manuel Pellegrini: Javier Hernandez (Chicharito), Beşiktaş'a gidecek mi? Göreceğiz

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi taburcu edildi

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi taburcu edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ayıptır ya, konyanın 5 net pozisyonu var. 3 ü gol olsa zaten maç kopardı. 1-0 dan sonra resmen yarı sahasına çekildi gs. Kaçınılmaz sonu kendileri hazırladı.
Geçen yılki şampiyonluğunuzda mevcut olan federasyon ve hakemlerin VARlığını unutturmaya mı çalışıyorsunuz?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı bu ligde istemiyorlarsa söylesinler

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı bu ligde istemiyorlarsa söylesinler

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı

Galatasaray'da Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı

Mustafa Cengiz: Cezalar hayırlı, uğurlu olsun

Mustafa Cengiz: Cezalar hayırlı, uğurlu olsun

Burak Yılmaz sürprizine Fatih Terim'den veto

Burak Yılmaz sürprizine Fatih Terim'den veto

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.