Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı bu ligde istemiyorlarsa söylesinler

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Konyaspor maçından sonra federasyona tepki gösterdi.

Verilen penaltı kararını eleştiren Albayrak, "Burada bir cihaz konmuş, ismi de VAR. VAR ile hoca ne konuştu? Bunu açıklamasını istiyoruz, bu bizim hakkımız. Herhalde 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar?' Ayda 5,5 milyon euro futbolculara maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. 3 gün sonra Lokomotiv maçına gideceğiz. Bu haksızlıkla mı gideceğiz? Bugün bir beyaz sayfa açmıştık ama açtığımız beyaz sayfa yine, yine ortada kaldı. Bizi bu ligde istemiyorlarsa söylesinler ona göre başımızın çaresine bakalım" ifadelerini kullandı.





