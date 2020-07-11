Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak çok konuşulacak ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı ekipteki düşüşü koronavirüse bağlayan Albayrak çarpıcı ifadeler kullandı.

"O MİKROP OLMASAYDI GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAKTI"

Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu.Son 6 ayda futbolculara en az 3-4 defa para dağıttık. İçimiz rahat. Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı." dedi.

KORONAVİRÜS...

Abdurrahim Albayrak, "Özhan Canaydın'ı hastalıktan kaybettik, şimdi sevgili başkanımız yakalandı. 2. Başkan 28 gün covidden yattı. Yusuf Günay, Kaan Kançal koronavirüs oldu. Fatih Terim, covide yakalandı." diyerek sözlerini noktaladı.