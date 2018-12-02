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Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı kimse yok sayamaz

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2018 22:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı kimse yok sayamaz

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı kutlayan Albayrak, ''Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İnşallah hakem hataları bugünkü maça damgasını vurmaz. Ortamı fazla germek istemiyorum. Dün antrenmana 40 bin kişi geldi. Onlara destekleri için teşekkür ediyorum. Haftaya kendi sahamızda oynayacağımız maç ile birlikte tekrar kazanmaya başlamak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BU EN BÜYÜK HATADIR''

Kulüpler Birliğini'nin 17 kulünün imzasını taşıdığı bildiri hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, ''Galatasaray'ı kimse yok sayamaz. Dün 40 bin kişinin gelip dünya rekoru kırmasıyla gördünüz bunu. Bugün statta maçta 39 bin kişi vardı. Camialar barışsınlar. Galatasaray'ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak Türk futbolundaki en büyük hatadır. Böyle olmaması lazım. Bundan önce bir kulüp bize gelip destek istediğinde olmayacağını söyledik. Televizyona çıkan başkanlarda kendilerinden habersiz bu anlaşmanın yapıldığını söyledi. Bizler yarın olmayacağız ama iyi izler bırakarak ayrılmak istiyoruz. İnsanları birbirine kırdırmayalım. Şu güzel ülkemizde güzel işler yapmak istiyoruz. Biz yenildik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.'' dedi.

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Galatasaray abdurrahim albayrak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Abdurrahim pişmişkelle gene bir şeyler yumurtlamış! Keh keh.
koskoca gs yi ne hale getırdiler kımse yokmu gs nın hakkını savunucak
kulüpler birliği başkanı hafta başında ayarı çekti üstüne üstlük gs yide yok sayıyor sen kimsinya bide küfür ettirdi maç boyunca tüm stada galatasaraya ne demişler gizli düşmandan kork adam sonradan sonraya el altından tff den ve mhk den sonra baş düşmamışya küfür edilince eline ne geçti içinmi rahatladı
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