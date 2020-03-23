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Abdurrahim Albayrak'la tokalaşanlar herkes tedirgin!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanması, son zamanlarda kendisiyle vakit geçirenleri tedirgin etti. Albayrak, son olarak Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'le bir toplantı yapmıştı.

Abdurrahim Albayrak'la tokalaşanlar herkes tedirgin!

Galatasaray'da koronavirüs paniği yaşanıyor.İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler, son dönemde Albayrak'la vakit geçiren isimlere çevrildi.

İşte son iki haftada yaşananlar:

Abdurrahim Albayrak'ın, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından soğuk algınlığına yakalandığı, bu durumun Beşiktaş derbisinde de devam ettiği kaydedildi.

TERİM VE CENGİZ'LE TOPLANTI YAPTI

Derbiyi locada yöneticilerle izleyen Albayrak'ın, geçtiğimiz pazartesi ise başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim ile TT Stadı'nda bir toplantı yaptığı öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin, derbi günü teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler ve gazetecilerle tokalaştığı bildirildi.

HENÜZ BİR TEST YAPILMADI

Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'e henüz bir testin yapılmadığı öğrenildi.

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