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Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmeyi istediğini ancak kulübünün milli futbolcuyu bırakmadığını söyledi. Öte yandan Albayrak, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda için de "İyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu’nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi.

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" ifadelerini kullandı.

Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız." diye konuştu

"YÖNETİM OLARAK CİDDİ TEDBİRLER ALIYORUZ"

Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu olarak mali açıdan çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

Yüksek ücret alan ve takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili soru üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

"Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz."

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili, "İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyorum, bekliyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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