Abdurrahim Albayrak: Okay Yokuşlu bize gelmek istedi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu’nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi.

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" ifadelerini kullandı.

Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız." diye konuştu