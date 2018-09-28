Abdurrahim Albayrak: Parolamız yüzde yüz 3 puandı

Sarı-kırmızılı ekibin maçta çok gol kaçırdığını belirten Albayrak, "3 puanı almasını bildik. Çok gol kaçırdık, belki de sezonun rekorunu kırabileceğimiz bir maçtı. Erzurumspor'u da tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Bizim için çok önemliydi. Geçen hafta puan kaybetmiştik. Bu hafta parolamız yüzde yüz 3 puandı. Onu aldık. Salı günü Porto'ya gideceğiz. Oradan da iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. İyi hazırlandık. İyi takımız ve daha da iyi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"PORTO'YA GİTMEDEN ÖNCE BÖYLE BİR MORALE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Porto maçı öncesinde morale ihtiyaçları olduğunu ifade eden Albayrak, "Birinci dakikada direkten dönen top var. Çok müsait pozisyonlar var, atamadık. Bütün arkadaşları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Porto'ya gitmeden önce böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Cuma günü olmasına rağmen geldiler" şeklinde konuştu.
"EMRE İNŞALLAH PORTO MAÇINA YETİŞECEK"
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba'nın Porto maçına yetişeceğini vurgulayan Albayrak, "Sakatlandıktan sonra maçı bırakıp soyunma odasına koştum. Doktorlar ve kendileri ile konuştum. Darbe almış ama ciddi bir şey yok. İnşallah Porto maçına yetişecek. Kendisi de oyundan çıktığı için çok üzüldü. 'Daha çok maçlarımız' var dedim. İyi ki hoca çıkarmış. Darbe almış, üzerine gitse kötü şeyler olabilirdi. Bize böyle futbolcular lazım. Çünkü her zaman sahada kalmak istiyor, mücadeleden kaçmıyor. Onun için hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.
ÖMER BAYRAM: EN İYİ KORNERİM DEĞİLDİ AMA BAZEN BÖYLE GOL OLUYOR
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ömer Bayram, atmosferi değerlendirirken Maicon'a yaptığı asist hakkında da konuştu. Maça 11'de başlayan Ömer ilk olarak "Atmosfer inanılmazdı. 11'de forma şansı nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık. Belki istediğimiz skoru alamadık. Bir gol de 3 puanı getirdi. Bizim için çok önemli 3 puan. Akhisar'dan sonra bir telafi oldu" ifadelerini kullandı.
Yaptığı asisti değerlendiren Ömer Bayram "Elimden geleni yaptım. Böyle nasip oldu. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de bazen gol oluyor" şeklinde konuştu.
SERDAR AZİZ: ARTIK DIŞ SAHADA GALİBİYETLERE BAŞLARIZ
Galatasaray'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Eruzumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu. Serdar Aziz, "Geçen hafta kaybetmiştik, kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Tabii dışarıdaki maçlar daha da önemli. Çünkü içeride kazanıyoruz. İnşallah bundan sonra dış sahada da galibiyetlere başlarız. Bugün iyi oynadık, kazandık. Erzurumspor katı bir defans uyguladı" ifadelerini kullandı.
MAICON: PORTO MAÇI ZOR OLACAK
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü atan sarı - kırmızılı oyuncu maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Taraftarın önünde kazanmak istediklerini belirten Maicon, "Bugün burada tek bir amacımız vardı, o da taraftarımız önünde 3 puanı kazanmaktı. Onların önünde kazanmak çok güzeldi. Golü ben atmışım, başka bir arkadaşım atmış önemli değil. Buradan tüm takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.
"PORTO İLE ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya da değinen Brezilyalı stoper, "Tabii ki çok zor bir maç bizi bekliyor. Zor ve çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Lokomotiv Moskova'ya karşı 3 puan almıştık, aynısını bu hafta içi tekrarlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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