Abdurrahim Albayrak'tan koronavirüs açıklaması!

Galatasaray'da koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım yapıldı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarımızın önemini vurgulayan Albayrak, koronavirüs tedavisinden bu yana ilk defa kendi fotoğrafını da paylaşmış oldu.

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