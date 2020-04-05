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Abdurrahim Albayrak'tan koronavirüs açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım geldi.

Abdurrahim Albayrak'tan koronavirüs açıklaması!

Galatasaray'da koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım yapıldı. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarımızın önemini vurgulayan Albayrak, koronavirüs tedavisinden bu yana ilk defa kendi fotoğrafını da paylaşmış oldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eve kurmuşsunuz hastaneyi, Allah garibanın yardımcısı olsun.
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