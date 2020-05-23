Abdurrahim Albayrak'tan koronavirüs türküsü

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelirken, yemek sırasında söylediği koronavirüs türküsü, yemekteki herkesi kahkahalara boğdu.

TÜRKÜYLE VİRÜSE İSYAN ETTİ

Abdurrahim Albayrak, arkadaşları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen iftar yemeğinin ardından Karadeniz türküleri eşliğinde eğlendi.

Kemençe çalan "Tonyalı Ömer" ile birlikte koronavirüs ile ilgili bir türkü söyleyen Albayrak, türkü sırasında virüse isyan ederek yemektekileri güldürdü.