Abdurrahim Albayrak'tan Marcao için açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hajduk Split galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'DEN ÖNCE ÇOK ÖNEMLİ"

"GRUPLARA KALIRSAK 6 MİLYON €"

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 milyon euro kazanacağını hatırlatan Abdurrahim Albayrak "Play-off'u da geçersek 6 milyon euro kazanacağız. Derbiden önce bu maçı kazanmak çok önemli. Teknik heyete ve futbolculara teşekkür ederim. Hepsini tebrik ederim." dedi.

MARCAO SORUSUNA YANIT

"Marcao'yu Roma istiyor. Bu maç çok iyi oynadı, satacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Abdurrahim Albayrak "Marcao bizim için çok önemli. Arkadaşlar oyuncu satmadan oyuncu alamıyoruz. Futbolcularımız böyle oynarsa, ocak ayında kapımızı çok çalarlar" diye konuştu.

