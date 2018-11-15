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Abdurrahim Albayrak'tan Yıldırım Demirören açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığı iddialarını reddederek, "Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır" dedi.

Abdurrahim Albayrak'tan Yıldırım Demirören açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i aramadığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Demirören'i aradığı iddialarını reddederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın organlarında yer alan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i arayıp 'Beni Fatih Hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin' sözlerini içeren haberler gerçek dışıdır. Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu iftira, haberde adı geçen şahsım ve teknik direktörümüz Fatih Terim kadar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören için de hakaret niteliğindedir. Bu yayınların sorumluları ile ilgili hukuki girişimlerimizin başladığını kamuoyuna duyururum."

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