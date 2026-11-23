UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 23:00.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.