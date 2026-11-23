UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak.
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 23:00.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
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