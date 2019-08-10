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Abdurrahim Albayrak ve Falcao bir araya geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transfer görüşmeleri için gittiği Fransa'da, yıldız oyuncuyla birlikte poz verdi, taraftarlar sosyal medyayı yıktı.

Abdurrahim Albayrak ve Falcao bir araya geldi

Galatasaray'da transferin gözdesi Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile birlikte dün Monaco'ya gitmişti. Burada Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren Albayrak, artık transfer için son aşamalara geldi.

Monaco'da Falcao ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın, golcü yıldızla beraber çekildiği fotoğraf sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf, çok kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Kolombiyalı golcü ile daha önce anlaşan Galatasaray, hafta başında yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig radamel falcao

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
görmemiş oğlu görmemiş sarılmak bile bilmiyor ayı
abdülrahim cok basit insansın verdiğin pozdan anladım
hadi bakalım
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