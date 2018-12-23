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Abdurrahim Albayrak: Yeni yılda herkesin özlediği Galatasaray olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2018 22:15 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray’ın olacağını söyledi. Albayrak ayrıca sarı-kırmızılıların şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirtti.

Abdurrahim Albayrak: Yeni yılda herkesin özlediği Galatasaray olacak

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galibiyeti özlemiştik. Herkes görüyor ki Galatasaray’ın cezalıları ve sakatları düzeldikçe hem galip geliyor hem de herkese keyif veren futbol oynuyor. Bugün keyif veren bir futbol oynadık. İnşallah ocak ayında yapacağımız transferler ile beraber Galatasaray taraftarlarına ile camiamızın daha da keyfi alacağı bir takım oluşturma çabalarındayız. Çok yorulduk, herhalde 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Psikolojik olarak da, vücut olarak da yorulmuştum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda güzel futbol, kavgasız, gürültüsüz futbol olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak”

Galatasaray’ın şampiyonluk şansının sorulması üzerine Albayrak, ”Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Bundan önceki maçlarda da kelimeleri belki yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Belki kelimelerin yerlerini değiştirerek Galatasaray taraftarlarını üzdüm. Bütün taraftarlardan ayrı ayrı özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Beni heyecanıma versinler. Puan kaybına en çok üzülenlerden biriyim. Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak. Bugün de gördünüz mükemmel futbol oynadık. Bunun devamı da gelecek” diye cevap verdi.

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Galatasaray abdurrahim albayrak

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