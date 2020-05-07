Abdurrahim Albrayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapılmış ve Cengiz'in bir dizi operasyon geçireceği açıklanmıştı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz'e destek oldu. Albayrak, Cengiz ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Dualarımız seninle sevgili Başkanım" notunu düştü.
(İHA)
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