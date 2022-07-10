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Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırgan, önceden silahı test ettiğini öne sürdü

10.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen saldırgan, önceden silahı test ettiğini öne sürdü

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya, silahı daha önce test ettiği iddiasında bulundu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Yamagami saldırıya hazırlanırken ev yapımı silahını test ettiğini söyledi.

Yamagami, polis yetkililerine, yakın zamanda bir tesiste silahı test ettiğini aktardı.

Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.

Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

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