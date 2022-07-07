Abece eş anlamlısı nedir? Abecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Yazılış ve okunuşları açısından farklılık gösteren ancak anlam olarak aynı veya benzer olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Bu türdeki sözcükler birbirlerinin yerine geçebilir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldığı zaman cümlede anlam açısından herhangi bir farklılığa sebebiyet vermezler.Tümcenin içindeki kullanım şekillerine bakılarak bir kelimenin eş anlamlı olduğu ya da olmadığı fark edilebilir. Bir kelimenin ayrı cümlelerde daha çeşitli eş anlamları da karşımıza çıkabilir.

Eş anlamlı, anlamdaş kelimeler bir lisanın hem kendine ait olan sözcükleri arasında hem de yabancı kökenli kelimeler arasında görülebilir.Abece kelimesi de eş anlamlılık gösteren bu kelimelerden biridir. Abece eş anlamlısı nedir?

Abece kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Abece kelimesi Türkçe soylu bir kelime olarak dilimizde yer almaktadır. Günlük hayatta da karşımıza çıkabilen bu kelimenin iki farklı tanımı vardır.

Bunlardan ilki; bir dilde bulunan seslerin muayyen bir sıra esas alınarak dizilmiş bütünü olan, alfabedir. Bir diğeri ise; başlangıç ve dönem olarak ilk anlamındadır.

Abece kelimesinin eş anlamı da bu tanımlara göre alfabe olarak karşımıza çıkar.

Abecenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Dilimizde eş anlamlı kelimeler sözlü ve yazılı olarak sıklıkla görülmekte ve kullanılmaktadır. Bu kelimelerden biri olan abecenin eş anlamlısı ile ilgili olarak örnek cümleler ise şu şekildedir:

'Bu işin abecesinden başlayıp en sonuna kadar her şeyiyle bizzat kendisi ilgilendi.'

'Birinci sınıfa henüz yeni başlamışken abeceyi sökmüştü.'



