Adalet eş anlamlısı nedir? Adaletin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adalet eş anlamlısı birden fazla olan kelimelerden biridir. Kökeni Arapçadaki dengelemek ve denge bulmak kelimelerinin karşılığıdır. Dilimize de buradan gelmiştir. Adaletin eş anlamlısı olan kelimeler doğruluk, hak, hakkaniyet, adillik ve türedir.

Kanunların getirdiği gereklilikler adalet kurallarına göre düzenlenir. Bireysel ve toplumsal olarak ayrı düzenlemeleri vardır. Kültürlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Yasaların herkes için eşit bir şekilde uygulanması ile gerçekleşir. Karar verme yetkisi olan kişilerin adaletli olması beklenir.

Adalet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden bir tanesi de haktır. Bir kişinin kendisi gibi başkalarının hakkını göz etmesi onun adil bir kişi olduğunun göstergesidir. Adalet yasalar aracılığı ile sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması ile gerçekleşir. Tüm canlıların mevcut hakları vardır.

Adalet kelimesinin eş anlamı

Türe kelimesi de adaletin eş anlamlısıdır. Türemek fiilinden ayrı bir kelimedir. Hakkaniyet anlamına gelir. Hukukla ilgili işlemlerin tümü şeklinde tanımlanır. Hakka ve hukuka uygun olma özelliği taşır. Bulmacalarda da sıklıkla karşılaşılan bu kelime, adalet ya da hak sözcüklerinin eş anlamlısı olarak sorulur.

Türkçede türlü kelimesinden türetilmiştir. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması demektir. Türk Dil Kurumu da adalet kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olan verme, doğruluk bu tanımlardan biridir.

Adaletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Adalet kelimesini karşılayan eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanılarak anlamı pekiştirilebilir. Bazı örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanbilir:

"Herkesin hakkını göz edeceksin ki sen de hakkını alasın."

"Adil ol ki gece yatağına yattığında rahat uyuyasın."

"Hakkaniyetli bir insan olduğu için gerekeni yapacağından eminim."

"Onun hakkını göz etmezsen vicdanının sesi peşini bırakmaz."

"Bugün bu mahkemeden çıkan sonucun adaletli olacağına inanıyorum."



