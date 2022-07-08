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Açık eş anlamlısı nedir? Açığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık kelimesi, Türkçedeki diğer birçok kelime gibi birden fazla anlam taşır. Açık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler vardır. Açığın eş anlamlısı olan kelimeler kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. Açık eş anlamlısı nedir?

Açık eş anlamlısı nedir? Açığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Açık eş anlamlısı
  • Açığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu açık kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. Açık kelimesi sıfat, zarf ve isim olarak kullanılabilir. Bu tanımlara göre açık kelimesi kapalı olmayan, kapalı karşıtı olan, görevlisi, yetkilisi olmayan, müsait, uygun olan, net olan anlamlarına gelir. Açık, zarf olarak belirgin kelimesinin de karşılığıdır. İsim olarak açık Türk Dil Kurumu tanımlarına göre bir yerin, mesafenin uzaklığını, denizin kıyı ile mesafesinin fazlalığını anlatır. Açık kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde kullanıldığında anlam kazanır.

Açık eş anlamlısı

Açık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır. Açığın eş anlamlısı kelimeler cümlede kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. Açık eş anlamlısı olan diğer kelimeler de şöyledir:

  • Aleni,
  • Boş,
  • Peyda,
  • Şüphesiz,
  • Kesin,
  • Belirgin,
  • Müsait,
  • Uygun.

Açığın eş anlamlısı olan kelimeler arasında bulunan belirgin, halk arasında en çok kullanılan kelimelerden biridir. Bir görev için yeterince yetkili, uzman ya da kişi yoksa o görev için açık söz konusudur. Gizliliği olmayan her şey açıktır. Alenen, net, belirgin kelimeleri de açığın eş anlamlısı kelimeler için bu amaçlarla kullanılır.

Günlük konuşmalarda en çok kullanılan kelimelerden biri olan açık kelimesinin eş anlamlıları, anlatılmak istenen konuya uygun olarak kullanılır.

Zahir kelimesi de halk dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Açık kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden biridir.

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Açığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Açık kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ile cümleler kurarak anlamına göre anlatılmak istenen desteklenebilir. Açığın eş anlamlıları ile kurulan bazı cümleler aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

  • "Ne demek istediğin bariz bir şekilde belli oluyor."
  • "Her istediğini aleni bir şekilde yapamazsın."
  • "Bu resimdeki anlam çok belirgin."
  • "Yağışlar bitti artık hava güneşli olur."
  • "Benimle konuşurken daha net ol lütfen."
  • "Pazar günü de olsa dükkan kapalı değil."
  • "Bütün gemiler kıyıdan çok uzakta."
  • "İstediğin yere gidebilirsin, sana bütün yollar serbest!"
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