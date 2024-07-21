Abisinin ölümüyle sarsılmıştı! Alişan'dan duygu dolu mesaj: 3 koca yıl geçti sensiz...

Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

Alişan kardeşinin ölümüyle yıkılmış ve zor günler geçirmişti. Kardeşinin ailesinin de sorumluğunu alan ve her fırsatta kardeşine özlemini dile getiren şarkıcı duygusal bir paylaşımda bulundu.

Alişan; "3 koca yıl geçti sensiz. Tam da bu geceydi... 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAFLARIMIZ HER SENE BİRAZ DAHA ESKİYECEK"

Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına... Kardeş, oğul, eş, baba, ağabey, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden. 'Hayatta değil ama hâlâ benim göğsümü kabartıyor, hâlâ dua alıyor herkesten. Şükürler olsun' diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükâfatlandırsın İnşallah."

"9 SENE SONRA AYNI POZU VERMEYE ÇALIŞTIK"

Alişan, ayrıca yeğenleri Ceylan ve Eyşan ile 9 yıl önce çektirdiği pozu objektif karşısında yeniden verdi. 48 yaşındaki şarkıcı, yeğenleriyle olduğu fotoğrafını da "9 sene sonra aynı pozu vermeye çalıştık ama ikisi birden artık sığmıyor tek bacağa" notuyla yayımladı.