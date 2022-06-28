Abla-kardeş çıplak pozları olay olmuştu! Gigi ve Bella Hadid'in podyum tarzları sosyal medyayı salladı

Paris Moda Haftası kapsamında Amerikan lüks moda markası Marc Jacobs'ın defilesinde yürüyen Gigi Hadid ve Bella Hadid, podyumdaki yeni tarzlarıyla sosyal medyayı salladı. İki ünlü model geçtiğimiz aylarda bir çanta markası için birlikte çırılçıplak poz verince gündem olmuştu. Abla kardeş şimdi de bu tarzlarıyla kendilerinden söz ettiriyor.

Amerikalı moda tasarımcısı Marc Jacobs’ın defilesinde yürüyen Hadid kardeşler, kazınmış saç modelleriyle daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir stilde boy gösterdi.

Sosyal medya hesabından bu görünümünü paylaşan Bella Hadid'in kaşlarını boyamış olması da ilgi uyandırdı.

Kız kardeşi Bella'ya podyumda eşlik eden Gigi ise alışık olduğumuz sarı saçları yerine siyah ve kaküllü saç modeliyle defile yürüdü. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Abi korktum ya

Bella aksiyon filmi karakteri gibi olmuş

Bella çok korkunç geldi gözüme

Lavaboya giderken arkamdan geldiğini düşündüğüm varlıklar

Çağlar Almendi olmuşlar



