Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile baş başa pozları ortaya çıkan ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi şimdi de özel bir gecede görüntülendi.

Kendisinden 31 yaş büyük Sadettin Saran ile samimi pozlarıyla çok konuşulan Nafia Tanrıverdi katıldığı davette siyah şıklığıyla adından söz ettirdi.

Geceye siyah derin dekolteli elbisesiyle katılan Nafia Tanrıverdi'nin bel ve göbek kısmındaki detaylarda dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Nafia Tanrıverdi'nin cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok şık', 'güzel görünüyor', 'su gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.