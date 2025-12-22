MAGAZİN

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile samimi pozları ortaya çıkan ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi bu defa özel bir gecede görüntülendi. Siyah derin dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Nafia Tanrıverdi davet tarzıyla adından söz ettirdi. Tanrıverdi'nin pozları kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile baş başa pozları ortaya çıkan ünlü oyuncu Nafia Tanrıverdi şimdi de özel bir gecede görüntülendi.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde 1

Kendisinden 31 yaş büyük Sadettin Saran ile samimi pozlarıyla çok konuşulan Nafia Tanrıverdi katıldığı davette siyah şıklığıyla adından söz ettirdi.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde 2

Geceye siyah derin dekolteli elbisesiyle katılan Nafia Tanrıverdi'nin bel ve göbek kısmındaki detaylarda dikkat çekti.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde 3

YORUM YAĞDI

Nafia Tanrıverdi'nin cesur seçimi takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok şık', 'güzel görünüyor', 'su gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Sadettin Saran ile samimi pozları çıkmıştı! Nafia Tanrıverdi cesur tarzıyla gündemde 4

