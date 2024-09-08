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  4. 'Ablam değil annem!' Aleyna Kalaycıoğlu ile annesini gören inanamadı

'Ablam değil annem!' Aleyna Kalaycıoğlu ile annesini gören inanamadı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.09.2024 16:24
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Survivor'ın eski yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu annesi ile bir konser çıkışı görüntülendi. Fenomen isim ve oldukça genç duran annesini görenler abla-kardeş yorumunda bulundu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Bir konser çıkışında görüntülenen ikiliye abla-kardeş yorumu geldi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, "Genlerimden almış" dedi.

Survivor All Star'ın yayımlandığı döneminde dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu son dönemlerde şarkıcılık kariyerinde ilerliyor.

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Annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Cem Adrian konserine giden Aleyna Kalaycıoğlu, konser çıkışında görüntülendi. 2. sayfa muhabirinin, 'Ablanız mı?' sorusuna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu gülerek abladı değil annesi olduğunu belirtti.

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Kalaycıoğlu, "Küçük Zuhal diyorlar bana" dedi.

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Annesi ise "Genlerimden almış herhalde. Genelde abla-kardeş diye karıştırıyorlar." ifadelerine yer verdi.

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Aleyna Kalaycıoğlu
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