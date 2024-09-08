'Ablam değil annem!' Aleyna Kalaycıoğlu ile annesini gören inanamadı

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Bir konser çıkışında görüntülenen ikiliye abla-kardeş yorumu geldi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, "Genlerimden almış" dedi.

Survivor All Star'ın yayımlandığı döneminde dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu son dönemlerde şarkıcılık kariyerinde ilerliyor.

Annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Cem Adrian konserine giden Aleyna Kalaycıoğlu, konser çıkışında görüntülendi. 2. sayfa muhabirinin, 'Ablanız mı?' sorusuna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu gülerek abladı değil annesi olduğunu belirtti.

Kalaycıoğlu, "Küçük Zuhal diyorlar bana" dedi.

Annesi ise "Genlerimden almış herhalde. Genelde abla-kardeş diye karıştırıyorlar." ifadelerine yer verdi.