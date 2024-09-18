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"Ablası gibi duruyor" demişlerdi! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil eleştirilere yanıt verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.09.2024 09:40
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda Diyar olarak yer alan ve Ferit'in partneri olan Pelin Akil, yaş farkıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Daha önce de Akil, Yalı Çapkını fanlarının hedefi olmuştu ve yapılan yorumlara isyan etmişti.

"Ablası gibi duruyor" demişlerdi! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil eleştirilere yanıt verdi!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi sevilen ve başarılı oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını, yeni sezona kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle başladı.

Cem Söküt ve Pelin Akil'in ana karakterler Seyran ve Ferit'in partnerleri olarak diziye dahil olmaları yapılan önemli değişiklikler arasındaydı. Yeni sezonun ilk bölümünde Diyar olarak karşımıza çıkan Pelin Akil, kısa sürede Yalı Çapkını fanlarının hedefi olmuştu.

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Kötü yorumlara maruz kalan başarılı oyuncu, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.

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"FERİT'İN ABLASI GİBİ DURUYOR"

Yeni bölümün ardından muhabironline mikrofonuna konuşan Pelin Akil, yaş farkıyla ilgili soruya yanıt verdi. Akil, "Kötü bir şey değil. Zaten senaryoda da yaşı büyük ondan. Onu daha toparlayan düzene sokan bir hikayesi var. Sonra çok daha farklı şeyler olacak. İzleyelim görelim hep beraber." dedi.

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Partneri Mert Ramazan Demir için de "Gayet tatlı, çok güzel, iletişime açık. Oyunculuk anlamında da birbirimize pas verdiğimiz bir oyunculuk ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
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