Önce Buçe'yi şimdi Pelin'i taciz ettiler! Yalı Çapkını fanları Pelin Akil'i isyan ettirdi!

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi sevilen ve başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yeni sezona değişen senaryosu ve yeni isimlerle hazırlanıyor.

Zaman atlaması yaşanacak diziye Pelin Akil ve Cem Söküt dahil olmuştu. Bu gelişme ise Ferit ve Seyran'ı artık yan yana görmek isteyen Yalı Çapkını fanlarını kızdırdı. Diyar rolüyle Ferit'in yeni sevgilisi olarak seyirciyle buluşacak olan Pelin Akil de fanlardan nasibini aldı.

"Yanıklığının kokusunu buradan alırım." , " Sen kimsin, dikkat et." gibi kötü yorumlara maruz kalan Pelin Akil de bu yorumlara sinirlenerek fotoğraflarını yoruma kapattı.

Günler sonra ise magazin muhabirlerine konuşan Pelin Akil, "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yaptı.

BUÇE BUSE KAHRAMAN'I DA TACİZ ETMİŞLERDİ!

Yine Yalı Çapkını fanları geçtiğimiz sezon dizide Ferit'in eski sevgilisi olan Pelin karakterinin de peşini bırakmamıştı. Sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya nefret kusan yorumlar yapılmıştı.

Kötü yorumlara maruz kalan oyuncu Buçe Buse Kahraman, "Bizler de duyguları olan insanlarız. Bazen çok acımasızca eleştiriliyor ve her şeyden önce karşıdaki insan işini yapıyor, bu da işin bir parçası. Onu karakterden ayırmak gerekiyor. Onu da körü körüne bağlanan insanların çoğu yapamıyor. Ama bizler aslında iyi insanlarız" sözleriyle isyan etmişti. Genç oyuncu da sonunda diziden ayrılmıştı.

Şimdi ise Buçe Buse Kahraman, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisiyle karşımıza çıkacak.