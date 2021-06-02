Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan iki teklif

Beşiktaş'ın yeni sezon transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talipler olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, golcü futbolcu Aboubakar'a Al Nassr ve Al Ittihad kulüpleri talip oldu.

Haberde, Al Ittihad kulübünün Aboubakar'a yıllık 3 milyon Euro önerdiği, Al Nassr'ın ise fiyat arttırarak yine menajerler aracılığıyla 5 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Son olarak Talisca'yı transfer eden Al Nassr'da Kraliyet ailesinden gelip takıma destek olacağını açıklayan Prens Halid bin Fahd, kulübün 65 milyon Euro değerindeki borcunu kapattı ve transfer için kolları sıvadı. Son olarak Talisca transferine sponsor olan Prens Halid bin Fahd'ın listesindeki yeni oyuncunun Aboubakar olduğu öne sürüldü.

Öte yandan forvet hattına en az iki takviye yapmak isteyen ve adı son dönemlerde sık sık Vedat Muriqi ile anılan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı gündemine aldığ iddia edilmişti.

(FUTBOL ARENA)



