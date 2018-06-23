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Aboubakar Beşiktaş'a dönmek istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

2 sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinden teknik ekiple yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılığa sıcak bakıyor. Kamerunlu golcünün Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Aboubakar Beşiktaş'a dönmek istiyor

Kara Kartal’da 2 sezon önce kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlılar’ın yeni dönem öncesinde de transfer hedefleri arasına girmişti.

Portekiz ekibi Porto’yla geçen sezon başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetim ve teknik ekiple yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Aboubakar’ın, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Maviler’de geçen sezon 42 maçta 24 gol atan 26 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle anlaşılması halinde Kartal’a dönmeye niyetli olduğu belirtildi.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Aboubakar Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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